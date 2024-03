VOTING: Hätte Thuram für seine obszöne Tätlichkeit die Rote Karte sehen müssen?

Beim CL-Match zwischen Atletico Madrid und Inter (Spielbericht + VIDEO-Highlights) ist es in der 100. Minute zu einer unschönen Szene gekommen. Inter-Angreifer Marcus Thuram griff Atletico-Verteidiger Stefan Savic in der Verlängerung in den Schritt.

Der 33-jährige Montenegriner ging nach dem unsanften Griff zu Boden. Schiedsrichter Szymon Marciniak und seinen Assistenten entging die Aktion des Franzosen.

Zwei Minuten nach der Szene wurde Thuram von Inter-Coach Simone Inzaghi ausgewechselt. Atletico setzte sich später im Elfmeterschießen durch.