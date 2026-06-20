Halbfinal-Action beim Rasen-Klassiker: ATP-Tennis aus Halle heute live auf Sky Sport Austria
Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).
Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.
Zu den Favoriten zählte heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der den Einzug ins Halbfinale des Rasenklassikers in Halle fixiert hat.
Die Order of Play am heutigen Samstag
Heristo Arena – ab 15:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1
Alexander Zverev – Taylor Fritz
Im Anschluss
Daniel Altmaier – Frances Tiafoe