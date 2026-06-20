Sky Sport Austria überträgt auch in diesem Jahr das traditionsreiche ATP-Turnier in Halle (streame mit Sky X).

Das ATP-500-Event auf Rasen gilt als wichtigstes Vorbereitungsturnier für Wimbledon und versammelt zahlreiche Topstars der Tennis-Szene.

Zu den Favoriten zählte heuer French-Open-Sieger Alexander Zverev, der den Einzug ins Halbfinale des Rasenklassikers in Halle fixiert hat.

Die Order of Play am heutigen Samstag

Heristo Arena – ab 15:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Alexander Zverev – Taylor Fritz

Im Anschluss

Daniel Altmaier – Frances Tiafoe