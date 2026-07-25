Halys holt ersten ATP-Titel

Der französische Tennis-Profi Quentin Halys hat in Kitzbühel seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der 29-Jährige, der zuvor im Halbfinale den Karlsruher Yannick Hanfmann ausgeschaltet hatte, bezwang überraschend den topgesetzten Kasachen Alexander Bublik 6:4, 7:6 (8:6).

Beim 250er-Turnier in den Tiroler Alpen überzeugte Halys vor allem mit einem starken Aufschlag. Der Weltraglistenelfte und Vorjahressieger Bublik versuchte Halys, Nummer 83 im ATP-Ranking, zwischenzeitlich mit Psychospielchen aus dem Konzept zu bringen. Mitte des zweiten Satzes drückte Bublik einem Balljungen seinen Schläger in die Hand, wenig später stellte er sich beim Aufschlag des Gegners fast an die T-Linie. Der Franzose blieb cool – und beantwortete Letzteres mit einem Ass.

Nach 1:34 Stunden nutzte Halys seinen ersten Matchball im Tiebreak und gewann in seinem zweiten ATP-Finale endlich den ersehnten ersten Titel.