Hamann fordert Kimmich-Rücktritt

Sky-Experte Dietmar Hamann hat Kapitän Joshua Kimmich nahegelegt, aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückzutreten.

„Ich bin der Meinung, dass Kimmich in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen sollte. Ich muss doch mal andere Spieler ranlassen“ sagte der Vize-Weltmeister von 2002 im „TOMorrow Business“-Podcast.

„Von so einem Spieler erwarte ich, dass er Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe alles probiert – und das kann man ihm nicht vorwerfen -, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt mal weg“, führte der 52-Jährige aus. Hamann würde Bayern-Profi Kimmich (31) einen Rückzug „wahnsinnig hoch anrechnen“. Dies könne einem Umbruch in der deutschen Nationalmannschaft zugutekommen.

Andere Spieler möchte Hamann auch im Mittelfeld des DFB-Teams sehen. Bei Sky Sport nannte er Angelo Stiller und Tom Bischof. Die aktuellen Spieler hätte man sich „zu lange angesehen“, sagte Hamann, der sich ebenso für einen Rücktritt von Leon Goretzka und Leroy Sané aussprach.

Kimmich schließt Rücktritt aus

Kimmich selbst hielt von einem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft nichts: „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde ist: Aufgeben“, sagte der Kapitän nach dem WM-Sechzehntelfinalaus gegen Paraguay bei MagentaTV.