Hamilton kritisert de Vries-Entlassung: „So funktioniert Red Bull“

Nach nur zehn Rennen ist für Rookie Nyck de Vries das Kapitel in der Formel 1 vorerst wieder geschlossen. Lewis Hamilton findet über den schnellen Rauswurf des Niederländers klare Worte.

Beim Großen Preis von Ungarn an diesem Rennwochenende (21. bis 23. Juli live auf Sky Sport Formel 1) gibt Daniel Ricciardo sein Comeback in der Königsklasse, der Australier ersetzt de Vries bis zum Ende der Saison.

Hamilton: „So macht Red Bull das“

Lewis Hamilton kritiserte in einer Presserunde die Entscheidung, de Vries so früh zu entlassen. Auf die Frage, ob die so frühe Entlassung des ehemaligen Mercedes-Reservefahrers unfair gewesen sei, wurde der siebenmalige Weltmeister deutlich: „Ja. So macht Red Bull das. Ich würde sagen, so funktioniert Red Bull.“

Dass Ricciardo den Niederländer bei Alpha Tauri nun ersetzen wird, kam hingegen für Hamilton weniger überraschend, „er war in jeder Fahrerbesprechung dabei, obwohl er nicht mitgefahren ist. Das ist sehr selten, man sieht den Ersatzfahrer nicht oft bei Fahrerbesprechungen“, erklärte der 38-Jährige.

Für den von Red Bull geschassten de Vries hatte Hamilton indes lobende Worte übrig: „Er ist so ein talentierter junger Mann und auch so ein netter Kerl, also denke ich, dass er immer noch eine strahlende Zukunft vor sich hat und viele tolle Möglichkeiten haben wird“, so Hamilton.

Auch Leclerc zeigt Mitgefühl

Auch Charles Leclerc reagierte mit wenig Verständnis auf die Entscheidung: „Ich bin traurig, ich denke es ist zu hart für Nyck, aber ich bin natürlich auch froh Daniel wieder im Paddock zu sehen. Das ist ein Teil der Formel 1, aber es stimmt, dass es für Nyck sehr hart ist.“

(Red.)

Bild: Imago