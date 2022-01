Hamilton meldet sich mit Mini-Auftritt bei Mercedes zurück

via

via Sky Sport Austria

Lewis Hamilton ist nach Wochen des Schweigens auf die Bildfläche zurückgekehrt.

Der Mercedes-Pilot ist kurz in einem Video zu sehen, das die Silberpfeile zum chinesischen Neujahr in den sozialen Medien teilten. Dabei sendet der 37-Jährige zusammen mit seinem neuen Teamkollegen George Russell Glückwünsche an die Fans aus China.

Seit dem aus seiner Sicht tragischen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi hatte sich Hamilton rar gemacht. Sein letzter Post auf seinen eigenen Social-Media-Auftritten datiert vom 11. Dezember. Die Rücktrittsgerüchte um den siebenfachen Weltmeister hielten sich hartnäckig.

Dass sich Hamilton nun im Auftrag seines Arbeitgebers in voller Mercedes-Montur zeigte, könnte nun ein erster Hinweise sein, dass es für den Superstar auch in der kommenden Saison wieder auf die Strecke geht.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago