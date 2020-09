Hamilton nach Strafe sauer: “Versuchen, mich zu stoppen”

via

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat gereizt auf die harte Entscheidung der Rennjury gegen seine Person in Sotschi reagiert. “Sie versuchen, mich zu stoppen, oder nicht?”, meinte der Brite im Sky-Fernsehinterview, nachdem er für Probestarts in einer unerlaubten Zone vor Rennbeginn zwei Fünf-Sekunden-Zeitstrafen aufgebrummt bekommen hatte. Diese raubten ihm am Sonntag die faire Chance, um seinen 91. Grand-Prix-Sieg kämpfen zu können.

“Ich muss mir einmal genau anschauen, wie die Regeln sind und was genau ich falsch gemacht habe”, fügte Hamilton hinzu. Der 35-jährige WM-Spitzenreiter beendete den Großen Preis von Russland als Dritter, nachdem er von der Pole Position gestartet war. “Ich bin mir ziemlich sicher, niemand hat für so etwas Lächerliches schon einmal zwei Fünf-Sekunden-Strafen bekommen”, meinte er.

“Ich habe niemanden gefährdet. Ich habe das im Lauf der Jahre auf einer Million Strecken gemacht und nie war etwas”, verschaffte sich der Sechsfach-Champion Luft. Die Stewards bestraften Hamilton zudem mit zwei weiteren Punkten in seinem Strafkonto, wodurch er mittlerweile bei zehn hält. Bei zwölf Punkten würde ihm eine Sperre für ein Rennen drohen. Auf die Frage, ob das überzogen sei, antwortete er: “Natürlich. Aber das ist zu erwarten.”

