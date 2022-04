Handball-Teamspieler Santos kehrt nach Österreich zurück

via

via Sky Sport Austria

Der 89-fache Handball-Nationalteamspieler Raul Santos kehrt nach neun Jahren in Deutschland in die Steiermark zurück. Der 29-jährige Linksaußen unterschrieb nach dem Auslaufen seines Vertrages in Gummersbach ab kommender Saison bei den BT Füchsen. Santos war 2013 von Union Leoben nach Gummersbach gewechselt und später auch für Kiel und Leipzig tätig.

„Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer zu den BT Füchsen geklappt hat und ich nach über neun Jahren mit meiner Familie zurück in die Steiermark kommen kann“, erklärte Santos, der einen Dreijahresvertrag erhielt und auch in die Jugendarbeit eingebunden werden soll. Sein künftiger Verein spielt ab Freitag in der HLA-Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

(APA)

Artikelbild: GEPA