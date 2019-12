18-Mann-EM-Kader steht – Bilyk: “Kribbelt schon gewaltig”

Elf Tage vor dem Start der Heim-EM am 10. Jänner steht der vorläufige 18-Mann-Kader von Österreichs Handballteamchef Ales Pajovic. Nikola Bilyk gehört natürlich dazu, der Kapitän kann den Start kaum erwarten. “Es kribbelt schon gewaltig”, erklärte der 23-Jährige in einer Aussendung am Montag. Dank der Tabellenführung in der deutschen Bundesliga mit Kiel reist Bilyk mit viel Selbstvertrauen an.

Nachdem die ÖHB-Truppe von 26. bis 29. Dezember in Schielleiten noch ohne Deutschland-Legionäre an ihrem finalen Schliff arbeitete, ist man ab dem Neujahrstag komplett. Dann stoßen neben Bilyk auch Janko Bozovic, Alexander Hermann, Raul Santos und Robert Web er zum Kader hinzu. Mit dem 19-jährigen Rückraummann Lukas Hutecek von Österreichs Tabellenführer Fivers Margareten ist auch ein Neuling dabei, der noch kein Länderspiel absolviert hat.

Die Liste muss vor dem Start des Turniers noch auf 16 Spieler gekürzt werden, das soll nach dem einzigen Test gegen Deutschland am Abend des 6. Jänner in der Wiener Stadthalle passieren. “Wir sind in einer Gruppe, in der es keinen klaren Favoriten gibt und in der jeder jeden schlagen kann”, sagte Bilyk vor seiner vierten Endrunde, bei der es in Vorrunden-Gruppe A in der Stadthalle gegen Tschechien (10. Jänner), die Ukraine (12.) und Nordmazedonien (14.) geht. “Unser Ziel ist ganz klar die Hauptrunde”, sagte Bilyk.

Österreichs vorläufiger 18-Mann-Kader für die Handball-Heim-EM:

Tor: Thomas Bauer (FC Porto, 151 Länderspiele/0 Tore), Thomas Eichberger (HSG Graz/3/0).

Feld: Nikola Bilyk (THW Kiel/GER, 68/270), Janko Bozovic (VfL Gummersbach/GER, 148/393), David Brandfellner (Fivers Margareten, 9/13), Daniel Dicker (HSG Graz, 11/10), Sebastian Frimmel (Kadetten Schaffhausen/SUI, 53/123), Lukas Hutecek (Fivers Margareten, 0), Lukas Herburger (Kadetten Schaffhausen/SUI, 26/19), Alexander Hermann (VfL Gummersbach/GER, 77/133), Jakob Jochmann (UHK Krems, 6/10), Fabian Posch (UHK Krems, 101/158), Julian Pratschner (SG Westwien, 10/16), Raul Santos (SC Leipzig/GER, 81/302), Tobias Wagner (Fivers Margareten, 47/80), Robert Weber (SG Nordhorn-Lingen/GER, 175/764), Gerald Zeiner (HC Hard, 45/99), Boris Zivkovic (HC Hard, 24/26)

(APA)

Bild: GEPA