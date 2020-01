ÖHB-Trainer Pajovic: “Die gesamte Teamleistung war überragend”

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat sein Auftaktspiel bei der Heim-EM gewonnen. Nikola Bilyk und Co. besiegten am Freitag in der Wiener Stadthalle Tschechien 32:29 (13:14) und setzten sich damit an die Tabellenspitze der Gruppe B. Für das ÖHB-Team geht es am Sonntag (18.15 Uhr) gegen die Ukraine weiter. Letzter Gegner ist am Dienstag Nordmazedonien, am späteren Abend 26:25-Sieger gegen die Ukraine. Matchwinner der Österreicher gegen die Tschechen war Kapitän Bilyk mit zwölf Toren sowie Tormann Thomas Eichberger mit zahlreichen Paraden.

