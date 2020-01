Ales Pajovic: “War ein unglaubliches Spiel”

via

via Sky Sport Austria

Es war eine echte Gala-Vorstellung mit der das Österreichische Handball-National-Team am Dienstag den Gruppensieg in der Vorrunde perfekt machte. Mit einem souveränen 32:28-Sieg über Nordmazedionien fixierte das Team von Ales Pajovic den dritten Sieg im dritten Spiel der laufenden Europameisterschaft. Das überragende Abschneiden sichert den Österreichern zum dritten Mal nach 2010 und 2014 einen Platz in der Hauptrunde – erstmals aber mit zwei Startpunkten.

Österreichs Trainer Ales Pajovic zeigte sich im Interview mit Sky-Reporter Michael Ganhör stolz auf seine Mannschaft und blickte voller Vorfreude auf Duelle gegen die ganz großen Handball-Nationen.

Alle Stimmen zum Spiel