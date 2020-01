Österreichs Handball-Männer-Nationalteam hat am Sonntag auch sein zweites Match bei der Heim-EM gewonnen. In der Wiener Stadthalle gab es in Gruppe B einen 34:30–Sieg gegen die weiter punktlose Ukraine. Die Österreicher haben nun als Tabellenführer beste Chancen, am Dienstag (18.15 Uhr) den Aufstieg zu fixieren.

Nach dem Spiel äußerten sich u.a. Robert Weber und Nikola Bilyk im Sky-Interview zur Partie.