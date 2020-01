Deutschland zittert sich in EM-Hauptrunde nach Wien

via

Die deutschen Handballer haben die Hauptrunde der Europameisterschaft und damit ihr erstes Zwischenziel erreicht. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop gewann vor 3450 Zuschauern in Trondheim das letzte Spiel der Gruppe C gegen EM-Debütant Lettland mit 28:27 (16:11). Bester Werfer war Julius Kühn von der MT Melsungen, der acht Tore erzielte.

Die Entscheidung über den Gruppensieg fällt im letzten Spiel am Montagabend zwischen Titelverteidiger Spanien und EM-Debütant Niederlande. Sollten die Niederländer nicht mit wenigstens zehn Toren gegen Spanien gewinnen, würde Deutschland als Gruppenzweiter hinter den Iberern mit null Punkten in die Hauptrunde in Wien starten.

