Trainingscamp und Testspiele der ÖHB-Männer abgesagt

Der für 13. bis 19. April angesetzt gewesene Lehrgang von Österreichs Handball-Männern ist am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandemie ebenso wie zwei in dessen Rahmen geplante Testspiele gegen Tschechien abgesagt worden.

Wie der ÖHB bekanntgab, würde die heimische Auswahl damit erst wieder unmittelbar vor dem WM-Play-off gegen die Niederlande Anfang Juni zusammenkommen.

Spieler wissen was zu tun ist

Teamchef Ales Pajovic steht mit seiner Truppe, die im Jänner 2020 mit Platz 8 bei der Heim-EM rot-weiß-rote Handballgeschichte schrieb, in ständigem Austausch. “Sie sind alle Profis und wissen, was sie zu tun haben. Zudem haben sie auch alle von ihrem jeweiligen Verein ein Trainingsprogramm für zuhause mitbekommen”, erklärte der Slowene.

Alle Ligen in Europa haben den Spielbetrieb eingestellt. In der Schweiz wurde die Meisterschaft überhaupt abgebrochen, die deutschen Frauenliga zog am Mittwoch nach. Sowohl in der 1. als auch der 2. Bundesliga werde es in dieser Spielzeit keine sportlichen Absteiger geben, teilte die Liga mit. Über mögliche Aufsteiger sowie die Vergabe der internationalen Startplätze wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Betroffen sind davon auch elf österreichische Teamspielerinnen, allen voran Beate Scheffknecht und Josefine Huber vom Thüringer HC, gecoacht von ÖHB-Teamtrainer Herbert Müller.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures