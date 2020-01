Trainer Gärtner verlässt Hard nach Saisonende

Hard – Chefcoach Klaus Gärtner verlässt Vizemeister Hard nach Saisonende. Der 44-Jährige kehrt nach zwei Saisonen in Vorarlberg als Co-Trainer zu den Rhein-Neckar Löwen in seine deutsche Heimat zurück.

Das gaben die Harder, mit denen Gärtner am 7. Februar als Tabellenzweiter hinter den Fivers Margareten in die Bonusrunde der heimischen Liga startet, am Mittwoch bekannt.

Auf seiner Station als Cheftrainer holte Gärtner mit Hard in der Vorsaison den Vizemeistertitel. Im Cup erreichte man das Halbfinale, im Supercup gelang zweimal der Titelgewinn.

“Ich möchte mich in Hard mit dem Meistertitel und Cupgewinn verabschieden. Wenn alle Spieler fit sind, können wir das schaffen”, so Gärtner, der den bevorstehenden Abschied aus dem Ländle als “keine leichte Entscheidung” bezeichnete.

(APA)

Beitragsbild: GEPA