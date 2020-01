Wagner über ÖHB-Teamchef Pajovic : “Für den stirbst du auf dem Feld'”

Im letzten Vorrundenspiel am Dienstag (18.15 Uhr) gegen Nordmazedonien kann sich das österreichische Handball-Nationalteam für die EM-Hauptrunde qualifizieren. Kreisläufer Tobias Wagner hat im Sky-Interview u.a. über den Teamzusammenhalt gesprochen und wie man gegen Nordmazedonien bestehen kann.

“Wir haben einen Spaß außerhalb im Hotel. Wir unternehmen etwas gemeinsam und ‘Pajo’ (Anm.: Teamchef Ales Pajovic) macht mit uns auch was. Also der ist nicht nur im Zimmer, sondern mischt sich unter die Spieler. Wenn du so einen Trainer hast, dann stirbst du für den auf dem Feld. Weil er auch für dich sterben würde. Dieses Gefühl ist sehr viel wert in einem Spiel und in vor allem in einer Mannschaft.”, so Wagner zum Thema Teamgefüge.