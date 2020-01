Weber: “Wir haben immer noch alle Trümpfe in der Hand”

Die österreichische Handball-Nationalmannschaft musste sich in der Hauptrunde gegen Kroatien erstmals bei dieser EM geschlagen geben. ÖHB-Flügelspieler Robert Weber stand am Tag nach der 23:27-Niederlage Sky-Reporter Michael Ganhör Rede und Antwort.

“Die Kroaten sind eine Top-Nation. Es war ein ansehnliches Ergebnis mit minus vier. Natürlich ist nach einer Niederlage die Stimmung etwas gedrückt, aber nicht intern in der Mannschaft. Wir haben immer noch alle Trümpfe in der Hand, so blöd das klingen mag”, sagte Weber über das Spiel gegen Koratien.

Am Samstagabend ist die ÖHB-Auswahl gegen Titelverteidiger Spanien erneut in der Außenseiterrolle. “Wir haben gestern nur 23 Tore geworfen. Das war der schlechteste Wert von uns in den letzten vier Spielen. Wir müssen schauen, dass wir den Ball wieder ins Laufen bekommen, dass wir Niko (Bilyk) und Janko (Bozovic) aus dem Lauf in den Wurf bekommen”, erklärt Weber.

