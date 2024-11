Sechstes Spiel, sechster Sieg: Hannover 96 hat dank seiner Heimstärke die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands erobert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl besiegte im Topspiel den Karlsruher SC mit 2:1 (0:1) und löste Fortuna Düsseldorf an der Spitze ab. Am Sonntag könnte der SC Paderborn aber mit einem deutlichen Sieg gegen Eintracht Braunschweig an Hannover vorbeiziehen.

Der KSC ging zunächst durch Marcel Franke (45.) in Führung. Doch Jessic Ngankam (66.) und Marcel Halstenberg (89., Foulelfmeter nach Videobeweis) drehten mit ihren Toren die Begegnung. Für den Pokal-Achtelfinalisten Karlsruhe war es die erste Auswärtsniederlage der Saison.

„Es war ein wahnsinniges Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, was wir draufhaben, und haben verdient gewonnen“, sagte Halstenberg.

Fürth-Krise verlängert sich weiter

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga zurück im Negativstrudel. Gegen Darmstadt 98 kassierte ein völlig verunsichertes Team von Interimstrainer Leo Haas ein bitteres 1:5 (0:3). Nach dem so wichtigen 4:3-Sieg bei Schalke 04 in der Vorwoche ist jegliche Aufbruchsstimmung wieder verflogen. Schon am Dienstag waren die Franken bei Jahn Regensburg (0:1) aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Insgesamt hat das Kleeblatt nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen. Darmstadts Philipp Förster (30.), Fynn-Luca Lakenmacher (40.), Isac Lidberg (45.+3), Killian Corredor (51.) und Sergio Lopez (77.) besiegelten die nächste deftige Fürther Pleite mit ihren Toren. Branimir Hrgotas (90.) traf für Fürth.

Bereits Ende Oktober hatten nach dem Debakel im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg (0:4) Trainer Alexander Zorniger und Manager Rachid Azzouzi gehen müssen. U23-Coach Haas übernahm, er soll zunächst bis zur Winterpause im Amt sein.

Regensburg mit zweitem Saisonsieg nach Trainerwechsel

Jahn Regensburg hat im ersten Ligaspiel nach der Entlassung von Trainer Joe Enochs seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzt. Unter dem vorherigen Co-Trainer Andreas Patz besiegten die Bayern die SV Elversberg mit 1:0 (1:0), Noah Ganaus erzielte nach einem Konter das Tor des Tages (16.). Sekunden vor Schlusspfiff sah Regensburgs Dejan Galjen wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+4).

Der Jahn, der am Dienstag beim Patz-Debüt im DFB-Pokal den Zweitligarivalen Greuther Fürth 1:0 bezwingen konnte, hat nun sieben Punkte auf dem Konto und damit nur noch zwei weniger als der nächste Gegner: Am 10. November geht es zum taumelnden Traditionsklub Schalke 04. Elversberg (16 Punkte) verpasste es trotz deutlichen Feldvorteilen, sich in der erweiterten Spitzengruppe festzusetzen.

