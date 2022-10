Hard fiebert EL-Heimspiel gegen Skjern entgegen

via

HLA-Tabellenführer Hard empfängt am Dienstag in der European League die dänische Mannschaft Skjern Handbold (20.45 Uhr) und ist nach der knappen Niederlage im ersten Gruppenspiel der Gruppe C bei Sporting Lissabon (30:31) hochmotiviert. Skjern hatte mit dem 29:30 daheim gegen RK Nexe (CRO) ebenso knapp verloren. „Wir freuen uns brutal und wollen unbedingt die ersten zwei European-League-Punkte mit unseren Fans feiern“, sagte Cheftrainer Hannes Jón Jónsson.

Die Rückraumreihe mit dem norwegischen Nationalspieler Eivind Tangen, dem schwedischen Nationalspieler Alfred Jönsson und Simen Pettersen sei sehr stark. „Es wird eine echte Herausforderung, die in den Griff zu bekommen. Aber wir sind gut drauf und unser Spiel wird Woche für Woche besser“, sagte der Coach.

„Mit Skjern treffen wir auf einen alten Bekannten. Gegen das dänische Spitzenteam ist uns auch bereits der Aufstieg gelungen. Das Wiedersehen wird spannend und wir freuen uns sehr darauf“, erklärte Thomas Huemer, der Sportliche Leiter bei Hard, das in der heimischen Meisterschaft am Freitag Bärnbach/Köflach klar 35:19 besiegte.

