Hard setzt sich an HLA-Spitze ein wenig ab

Der HC Hard hat die Tabellenführung in der Handball Liga Austria ausgebaut.

Die Vorarlberger siegten am Samstag bei der HSG Graz auch dank neun Toren von Samuel Wendel mit 34:28 und liegen an der Spitze nun vier Zähler vor Krems. Die Niederösterreicher hatten am Freitagabend in Bregenz mit 27:29 verloren. Eine Niederlage setzte es auch für die drittplatzierten BT Füchse, die gegen den um den Viertelfinalplatz kämpfenden Meister HC Linz daheim mit 33:36 unterlagen.

Die Fivers Margareten (5.) siegten beim Vorletzten in Köflach mit 33:29, Schwaz (7.) feierte bei West Wien mit einem 35:26 ebenfalls einen Favoritensieg. Auch Vöslau (6.) holte gegen Ferlach beim 27:20 die anvisierten Zähler.

(APA) / Bild: GEPA