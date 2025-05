Hard und Krems mit Halbfinal-Auftaktsiegen

Die Handballer des HC Hard und des UHK Krems sind am Samstag mit Heimsiegen in die „best of three“-Halbfinalserien der HLA-Meisterliga gestartet.

Während Krems einen recht ungefährdeten 28:25-(15:12)-Sieg feierte, musste Hard ordentlich schwitzen. Die Vorarlberger, die in der 36. Minute noch mit 19:24 zurückgelegen waren, belohnten sich für eine beherzte Aufholjagd erst in der Verlängerung mit einem 40:38-(32:32, 17:19)-Sieg.

Am Dienstag stehen die Fivers vor Heimpublikum damit bereits unter Siegzwang. Gleiches gilt am Mittwoch (beide 20.20 Uhr) für die Linzer, die in Krems in der zweiten Hälfte zahlreiche Gelegenheiten ausließen, noch einmal auf zwei Tore heranzukommen.

(APA) Foto: GEPA