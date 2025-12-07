Harden-Meilenstein bei Clippers-Pleite gegen Timberwolves

James Harden hat am Samstag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen Meilenstein geschafft, war am Ende aber doch unter den Verlierern.

Mit dem letzten Wurf des Spiels verpasste er den noch möglichen Ausgleich für seine Los Angeles Clippers, die mit 106:109 bei den Minnesota Timberwolves verloren. Harden steuerte 34 Punkte bei und zog damit in der ewigen NBA-Punkte-Liste an Carmelo Anthony vorbei in die Top Ten ein. Minnesota hat nun fünf Spiele in Folge gewonnen.

(APA) / Bild: Imago