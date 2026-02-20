Hartberg gegen GAK: Richtungsweisendes Steirer-Duell

Im Steirer-Duell treffen mit dem TSV Hartberg und dem GAK zwei Clubs aufeinander, die sich in unterschiedlichen Situationen befinden.

Hartberg gegen den GAK am Samstag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X live streamen!

Während Hartberg als Fünfter um ein Ticket fürs obere Play-off kämpft, geht es für die Grazer im Abstiegskampf ums nackte Überleben. Beide Teams sind mit zwei Remis ins Jahr gestartet. TSV-Coach Manfred Schmid hat im 250. Bundesligaspiel der Oststeirer bis auf den verletzten Innenverteidiger Paul Komposch alle Mann an Bord.

Auch beim GAK steht ein Jubiläum an, Mittelfeldspieler Murat Satin hat seinen Bundesliga-„Hunderter“ vor Augen. Viel wichtiger für das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer ist allerdings das Sammeln von Punkten, um den Abstand von drei Punkten gegenüber Schlusslicht Blau-Weiß Linz wieder zu vergrößern. „Es ist für uns das kleine Derby, und wir wollen endlich gegen Hartberg gewinnen“, sagte Feldhofer. In fünf Bundesligaduellen ist das noch nicht gelungen.

(APA) / Bild: GEPA