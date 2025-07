Hartberg leiht deutschen U19-Nationalspieler aus

Der TSV Hartberg hat am Mittwoch den nächsten Neuzugang präsentiert. Linksverteidiger Maximilian Hennig wird vom FC Bayern II für die kommende Saison an die Oststeirer ausgeliehen. Der 18-jährige Linksverteidiger wird vom FC Bayern München II für die kommende Saison ausgeliehen.

Der 18-Jährige war in der abgelaufenen Saison an SpVgg Unterhaching verliehen, wo er in der 3. Liga 26 Einsätze vorzuweisen hat. Vor wenigen Tagen war er noch bei der U19-Europameisterschaft im Einsatz. Mit Deutschland schaffte es Hennig ins Halbfinale des Turniers.

TSV-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr sagte über die Leihgabe: „Wir bedanken uns beim FC Bayern München für die Ermöglichung der Leihe und freuen uns, dass Maximilian kommende Saison für den TSV Hartberg spielen wird. Er hat sehr viel Potenzial und in der letzten Saison bereits ein ganzes Jahr im Erwachsenenfußball gespielt. Wir sind guter Dinge, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm.“

(Red./ TSV Hartberg) / Foto: IMAGO