Hartberg nach Sieg gegen Lafnitz in zweiter Cup-Runde

Der TSV Hartberg hat sich zum Auftakt des ÖFB-Cups keine Blöße gegeben. Gegen Zweitliga-Absteiger Lafnitz setzten sich die Steirer trotz frühem Rückstand klar mit 5:2 durch und stehen damit in der zweiten Runde.

Bereits nach 20 Sekunden hatte Hartberg die erste große Chance: Ein Lupfer von Patrik Mijic landete am Pfosten. Kurz darauf folgte jedoch der Schock – Bajram Syla brachte die Gastgeber per Elfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später sorgte Elias Havel für den Ausgleich. Hartberg übernahm daraufhin das Kommando und drehte die Partie noch vor der Pause: Patrik Mijic (20.) und erneut Havel (43.) stellten auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel machte Mijic mit seinem zweiten Treffer vermeintlich den Sack zu und stellte auf 4:1 (51.). Lafnitz meldete sich aber noch einmal zurück: Daniel Markl verkürzte in Minute 59 auf 2:4. Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Fabian Wilfinger, der den 5:2-Endstand besorgte.



(Red.) Foto: GEPA