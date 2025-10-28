Nach seinem überraschenden Aus beim LASK im April steht Markus Schopp derzeit ohne Verein da. In der 266. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ spricht der 51-Jährige über mögliche Angebote in Österreich und im Ausland, seine Strategie bei der Wahl der nächsten Aufgabe und warum Geduld derzeit oberste Priorität hat.

„Es ist natürlich klar, dass man im Moment, an dem man am Markt ist und verfügbar ist, klarerweise mit ganz vielen Menschen redet und sich austauscht. Es ist in der Tat so, dass man für sich diese strategischen Überlegungen miteinbezieht und am Ende des Tages nachher sagt, ob das etwas ist, wo ich wirklich mit voller Leidenschaft versuche, dass es passiert oder eben nicht passiert.“

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler betont, dass er alle Möglichkeiten sorgfältig abwägt: „Ich war immer sehr demütig, die Möglichkeit zu bekommen, bei Hartberg, beim LASK oder auch im Ausland zu arbeiten. Das sind einfach Möglichkeiten, die man bekommt und aus denen man dann ganz einfach etwas machen kann.“

Anfrage vom WAC?

Auf Spekulationen rund um den Wolfsberger AC geht Schopp direkt ein: „Es hat keine Gespräche gegeben. Ich glaube, dass der WAC auf der Suche nach dem Nachfolger für Didi Kühbauer ein ganz klares Profil gehabt hat. Ich glaube, dass Peter Pacult sehr gut in das Profil reinpasst. „Ich glaube, dass es einfach auch Entscheidungen sind, wo man versucht, sehr klar zu analysieren, was die Mannschaft braucht. Das ist sowohl in Linz als auch beim WAC in dieser Form passiert. Ich glaube, dass das beides sehr interessante und spannende Entscheidungen sind.“

Auch zu anderen potenziellen Engagements, etwa bei Hartberg oder Sturm, äußert sich Schopp zurückhaltend: „Jeder, der in dem Geschäft ist, weiß, dass man nie sagen kann, was passiert. Es sind einfach Momente, wo Dinge zusammenpassen können oder nicht zusammenpassen. Das jetzt zu prognostizieren, ist glaube ich nicht okay. Ich kann mir alles vorstellen und viele Dinge momentan vielleicht gar nicht vorstellen und sie können trotzdem passieren. Ich schaue einmal, was kommt. Ich glaube, dass es eine spannende Zeit wird.“

DAB | Der Audiobeweis #266 mit Markus Schopp

Foto: GEPA