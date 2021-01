Hartberg vor Verpflichtung von Kapfenberg-Kapitän

via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg nimmt wohl Matija Horvat unter Vertrag. Nach Sky Informationen soll einer Verpflichtung (fast) nichts mehr im Weg stehen. Der Transfer könnte noch heute fixiert werden.

Matija #Horvat war zuletzt wieder Trainingsgast beim @tsv_hartberg. Seiner Verpflichtung soll nun (fast) nichts mehr im Weg stehen. Transfer könnte also heute fixiert werden. #skybuliat #inundaut #ligazwa — Michael Ganhör (@Sky_MichaelG) January 22, 2021

Der 21-jährige Matija Horvat, Kapitän des Kapfenberger SV, kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung eingesetzt werden. Der Vertrag des gebürtigen Kroaten in Kapfenberg läuft noch bis Sommer 2021. In der laufenden Saison absolvierte Horvat 15 Pflichtspiele.

Horvat weilte mit den Steirern bereits auf Trainingslager.

Bild: GEPA