Hartberg zu Gast in Linz: LASK hofft auf Trendwende

Der LASK hofft im Heimspiel am Sonntag (ab 14:00 live bei Sky Sport Austria – mit Sky Stream live dabei) gegen den TSV Hartberg auf die Trendwende.

Der LASK sehnt gegen die Hartberger die Trendwende herbei. „Wir probieren alles, um den Bock umzustoßen“, versprach Interimscoach Maximilian Ritscher. Nach acht Runden haben die Linzer bereits sechs Niederlagen auf dem Konto, der Vorsprung des Vorletzten auf den GAK beträgt nur einen Punkt. In so einer Situation sei Zusammenhalt gefragt, meinte Ritscher. „Wir müssen viele Dinge besser machen. Wir müssen jeden Tag giftig und gierig sein, um uns zu verbessern. Das geht nur gemeinsam. Wenn sich einer übers Team und den Verein stellt, dann wird er es schwer haben.“

Hartberg-Trainer Manfred Schmid und seine Truppe mussten zuletzt ein bitteres 0:1 gegen Sturm Graz nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit verdauen. „Den Ärger über den verlorenen Punkt haben wir in die Trainingswoche mitgenommen. Wir werden das richtig kanalisieren“, kündigte der Coach an.

(APA) / Bild: GEPA