Harte Strafe für NHL-Team Vegas Golden Knights

Weil ihr Trainer nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb, sind die Vegas Golden Knights aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hart bestraft worden.

Wie die Liga mitteilte, wurde Coach John Tortorella mit einer Buße über 100.000 Dollar belegt, weil er sich nach dem 5:1-Sieg bei den Anaheim Ducks und dem Einzug ins NHL-Halbfinale am Donnerstag nicht äußern wollte.

Zudem muss das Team bei der alljährlichen Vergabe der größten Talente beim nächsten Mal in der zweiten Runde zuschauen. Man verliert damit das Zugriffsrecht auf einen neuen Spieler. Gegen beide Sanktionen sei noch ein Einspruch möglich, hieß es weiter.

Die NHL begründete die Strafen mit eklatanten Verstößen gegen die Medienrichtlinien. Normalerweise sind in Nordamerika die Kabinen für Interviews zugänglich. Die Liga erklärte, das Team aus Las Vegas sei bereits zuvor verwarnt und aufgefordert worden, die Richtlinien einzuhalten.

(APA).

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