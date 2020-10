VIDEO-Highlights: Hasenhüttl fügt Tabellenführer Everton erste Saisonniederlage zu

Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton in der Premier League einen Achtungserfolg gefeiert. Die “Saints” haben zuhause gegen den FC Everton mit 2:0 gewonnen.

Damit hat Everton erstmals in dieser Saison verloren. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti geriet in der 27. Minute in Rückstand, als James Ward-Prowse das Führungstor für Southampton erzielte. Kurze Zeit später erhöhte Che Adams (35.) auf 2:0, von dem sich die “Toffees” nicht mehr erholen konnten. Außerdem flog Außenverteidiger Lucas Digne (Everton) in der 72. mit Rot vom Platz.

(Red.)

Bild: Getty