Hasenhüttl vs. Ilzer: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live

Ab 17:30 Uhr begrüßt Moderator Yannick Erkenbrecher am Mittwoch die Zuschauer:innen zur zweiten Hälfte des DFB-Pokal-Achtelfinals. Das Aufeinandertreffen der Zweitligisten des 1. FC Köln und von Hertha BSC sowie das Duell der Deutschen Bundesligisten mit den österreichischen Trainern Ralph Hasenhüttl und Christian Ilzer zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim eröffnen den Fußballabend.

Im Anschluss erwartet der aktuelle Tabellenvierte der Deutschen Bundesliga RB Leipzig die zweitplatzierte Eintracht aus Frankfurt zu einer Neuauflage des Finals von 2023. Komplettiert wird das Achtelfinale von der Partie des KSC gegen den FC Augsburg.

Der DFB -Pokal 2024/25 bei Sky Sport

Wie gewohnt überträgt Sky Sport auch in dieser Saison alle insgesamt 63 Partien des Wettbewerbs live. Weiter geht es mit dem Achtelfinale am 3. und 4. Dezember, das Finale in Berlin findet am 24. Mai statt. Zudem ist Sky auch der Partner des DFB-Pokals der Frauen. Pro Runde überträgt Sky Sport mindestens eine Begegnung live, ab dem Viertelfinale alle Spiele.

Das Achtelfinale des DFB -Pokals live bei Sky Sport

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

17:30 Uhr: VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 2 (und Sky Sport 4)

17:30 Uhr: 1. FC Köln – Hertha BSC auf Sky Sport 3

20:30 Uhr: Vorberichte und RB Leipzig – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: Karlsruher SC – FC Augsburg auf Sky Sport 3 (und Sky Sport 5)

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

Artikelbild: Imago