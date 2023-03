„Hasse Juventus“: Staatsanwalt mit Rückzug aus Juve-Causa

Einer von drei Staatsanwälten, die im Prozess gegen Juventus Turin wegen finanzieller Ungereimtheiten ermitteln, hat am Mittwoch laut Medienberichten seinen Rückzug aus dem Fall erklärt. Von Ciro Santoriello war ein Video aus dem Jahr 2019 aufgetaucht, in dem er meinte: „Ich bin ein großer Fan von Napoli, ich hasse Juventus.“ Santoriello gehört jenem Trio an, das wegen Bilanzfälschung gegen Juve ermittelt. Den Turinern wurden in der Serie A deshalb 15 Punkte abgezogen.

Das Video von Santoriello hatte in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt. Wie nun bekannt wurde, soll der Staatsanwalt seinen Abgang in der Causa erklärt haben. Er wolle damit medialen Druck auf das Verfahren vermeiden, lautete gemäß Berichten seine Begründung.

Kommenden Montag ist eine Voranhörung angesetzt, das Verfahren kann sich noch Monate ziehen. Juventus beteuert seine Unschuld und hat gegen den Punkteabzug Einspruch erhoben. In der Tabelle liegt der ehemalige Serienmeister aktuell als Siebenter 30 Zähler hinter Spitzenreiter Napoli.

(APA) / Bild: Imago