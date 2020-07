”Hast Du Steine im Kopf?” – Wortgefecht zischen Kyrgios und Coric

Kyrgios gehörte zu den schärfsten Kritikern der Adria-Tour des Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien), an der unter anderem Alexander Zverev (Hamburg) teilgenommen hatte. Die Tour musste abgebrochen, nachdem Grigor Dimitrow (Bulgarien), Viktor Troicki (Kroatien), Coric und Djokovic positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Dimitrow litt nach eigenen Angaben sehr stark körperlich und mental.

Kyrgios hatte die Adria-Tour, bei der Bildern von feiernden Tennisprofis für zusätzliche Aufregung gesorgt hatten, als “saudumme Idee” bezeichnet. Coric sagte, wären die Vorwürfe von jemand anderem als Kyrgios gekommen, hätte er sie unter Umständen verstanden. “Ich habe gelesen, was er geschrieben hat, aber es ist mir egal. Es ist nur Kyrgios, und irgendwie passt das nicht. Aber so ist er”, sagte er.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020