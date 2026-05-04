„Hat eine durchwachsene Saison“: Wie plant Rapid mit Hedl?

Für Rapid-Sportchef Markus Katzer steht in Kürze eine wichtige Entscheidung in der Personalie Niklas Hedl an. Der Vertrag des Rapid-Torhüters läuft im Sommer 2027 aus und bei den Grün-Weißen stellt sich daher die Frage: Vertrag mit Hedl verlängern oder noch in diesem Sommer für eine ordentliche Ablösesumme verkaufen?

„Er hat eine durchwachsene Saison“, gab Katzer bei „Talk und Tore“ zu. Gleichzeitig stärkte der Rapid-Sportchef seinem Einsergoalie aber den Rücken. „Ich muss den Niki in Schutz nehmen. Er hat auch viele Spiele gehabt, wo er uns die Punkte gerettet hat. Im Kopf bleibt dann oft ein Tor wie gegen Sturm Graz“, sagte Katzer.

Anfang April hatte sich Hedl bei der 0:2-Heimpleite gegen Sturm Graz einen schweren Schnitzer geleistet und abermals die Diskussionen um seinen Status als Nummer eins im Rapid-Tor entfacht.

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Steht eine Verlängerung kurz bevor?

Trotz der Leistungsschwankungen in der laufenden Spielzeit deutete Katzer eine mögliche Vertragsverlängerung mit Hedl an.

„Der Niki Hedl war auch vor dieser Saison immer Leistungsträger. Das war auch der Grund, warum wir damals den Vertrag um vier Jahre verlängert haben. Jetzt hat er nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit und jeder, der uns kennt, weiß: Wir sind immer sehr früh dran, was diese Vertragskonstellationen betrifft – vor allem bei Spielern, die regelmäßig in der Startelf stehen“, sagte Katzer.

Hedl ist Eigenbauspieler von Rapid und spielt seit der frühen Jugend für die Hütteldorfer. Für die Kampfmannschaft absolviert der 25-Jährige bislang 182 Pflichtspiele.

Auch Seidl-Zukunft noch offen

Neben Hedls Arbeitspapier läuft im Sommer 2027 auch der Vertrag von Kapitän Matthias Seidl aus. Ähnlich wie bei Hedl ist in dieser Personalie ebenfalls eine baldige Entscheidung zu erwarten.

Insbesondere die Leistungssteigerung von Seidl in der zweiten Saisonhälfte unter Trainer Hoff Thorup imponiert dem Rapid-Sportchef. Seidls Entwicklung bezeichnete Katzer als „sehr positiv“.

„Speziell diese defensivere Rolle im Zentrum tut ihm richtig gut, da wächst er richtig rein. Er ist aktuell ein ganz wichtiger Baustein in der Mannschaft und ist ein Spieler, der uns vor allem die Stabilität bieten kann. Er ist vielleicht nicht ein klassischer Profilspieler, den man in den Top 5 Ligen sucht, was aber auch nicht immer ein Nachteil ist.“, sagte Katzer.

Die Tendenz bei Seidl scheint wie bei Hedl in Richtung Verlängerung zu gehen – auch wenn sich Katzer öffentlich noch nicht vollends festlegen wollte.

„Er ist Österreicher, er kennt den Verein gut. Er lässt immer sein Herz am Platz, was extrem wichtig ist, diese Mentalität zu haben. Er hat einen Riesenschritt gemacht und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben und schauen, was die Zukunft bringt“, erklärte Katzer.

Bild: GEPA