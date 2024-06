ÖFB-Reaktionen zur EM-Generalprobe: Österreichs Fußball-Nationalteam erreichte am Samstag beim letzten Test für die EM gegen die Schweiz in St. Gallen ein 1:1 (1:1). Die Stimmen zum Spiel.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Es war ein unterschiedlicher Energielevel. In der ersten Hälfte haben wir irgendwas gespielt, im zweiten oder dritten Gang. Ab der 20. Minute haben wir, egal wo am Platz, keinen Zugriff gehabt. Ein bisschen Pressing geht nicht, es geht nur richtig oder gar nicht. Das ist wie ein bisschen schwanger, das geht auch nicht. In der ersten Hälfte hat mir auch das Defensivverhalten nicht gefallen. Das Tor war großartig gemacht von Baumi (Anm: Christoph Baumgartner), sonst haben wir bei eigenem Ballbesitz die Bälle viel zu schnell verloren. Das Problem war, dass die Spieler versucht haben, ein bisschen im Energieschonmodus zu spielen, das geht auch im letzten Testspiel nicht. In der zweiten Hälfte war es anders, deshalb hatten wir das Spiel wieder unter Kontrolle. Wir haben auch da nicht alles richtig gemacht, hatten aber Spielkontrolle. Wir waren in der zweiten Hälfte deutlich aggressiver, dann sieht das Spiel gleich ganz anders aus. Es hat gewirkt wie ein Heimspiel für uns, die Schweiz hat da gar keine gefährlichen Aktionen mehr gehabt.“

Baumgartner: „Selbstvertrauen ist sehr groß“

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): „Mein Selbstvertrauen ist sehr groß, ich bin gut drauf, fühle mich gut. Ich habe ein gutes Gefühl für die Situationen aktuell, es freut mich, dass ich zur passenden Zeit in Form bin. Krank ist das falsche Wort, es gibt so Tage, wo man sich nicht hundertprozentig fit fühlt. So war es bei mir, ich war nicht auf dem Energielevel wie gewohnt. Man muss sich aber keine Sorgen machen, ich werde die drei freien Tage nutzen und dann topfit nach Berlin reisen. Auch wenn heute nicht alles perfekt war, wir haben wieder nicht verloren.“

Michael Gregoritsch (ÖFB-Stürmer): „Es war ein gerechtes 1:1. Erste Hälfte war die Schweiz ein bisschen besser, gerade in den 20 Minuten vor der Pause. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert, am Ende war es so, dass das Pendel eher zu uns ausgekippt wäre, aber das Unentschieden geht okay. Wir freuen uns alle riesig, haben lange darauf gewartet, sind alle wie Löwen im Käfig, wollen losgelassen werden.“

Trauner: EM „eine große Sache für mich“

Gernot Trauner (ÖFB-Verteidiger): „Mir geht es gut, nach 65 Minuten spielen umso besser. Ich habe sehr viel investiert in den letzten Wochen, immer wieder kleine Rückschläge gehabt. Ich bin sehr zufrieden, wie es die letzten Tage gelaufen ist. Ich freue mich irrsinnig, mit 32 Jahren mein erstes großes Turnier mit dem Nationalteam zu spielen, das ist somit eine sehr große Sache für mich.“

Konrad Laimer (ÖFB-Mittelfeldspieler): „Es war auf jeden Fall ein intensiver letzter Test. Jeder weiß, was die Schweizer können. In der ersten Hälfte haben wir es nicht geschafft, einen guten Druck zu kriegen, in der zweiten Hälfte haben wir den Gegner mehr in seine Hälfte gedrückt. Im Großen und Ganzen war es ein ordentlicher Test. Jetzt haben wir noch ein paar Tage zum Durchschnaufen, dann kann es losgehen. Wir haben so eine starke Dynamik in der Mannschaft und genug Selbstvertrauen.“

Yakin: ÖFB-Team „war gut vorbereitet“

Murat Yakin (Schweiz-Teamchef): „Wir mussten geduldig reagieren auf den frühen Rückstand. Wir haben das gut gelöst. In der ersten Hälfte haben wir das in der Defensive gut gemacht, wir haben keine Chance mehr zugelassen. In der Offensive haben etwas die Lösungen gefehlt. Der Gegner war aber auch gut vorbereitet auf uns.“

Granit Xhaka (Schweiz-Kapitän): „Mit der ersten Hälfte können wir sehr zufrieden sein. Wir waren schon lange nicht mehr so dominant – gegen einen guten Gegner. Im letzten Drittel hat etwas die Konzentration gefehlt, die Ballannahmen waren nicht top, der letzte Pass war nicht top. Für das sind aber die Testspiele auch da, um sich weiterzuentwickeln. Insgesamt war es eine gute Leistung.“

