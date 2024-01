„Hat mich geformt“: Matthäus erinnert sich an Beckenbauer

Mit emotionalen Worten hat Lothar Matthäus bei Sky90 an seinen „Freund“ Franz Beckenbauer erinnert.

Unter Franz Beckenbauer als Bundestrainer feierte Sky Experte Lothar Matthäus mit dem Weltmeister-Titel 1990 seinen größten Erfolg. Die beiden verband aber bereits vor dem WM-Triumph und auch viele Jahre danach eine tiefe und innige Freundschaft, weshalb sich Matthäus bei Sky90 – die Fußballdebatte noch einmal mit emotionalen Worten an seinen langjährigen Weggefährten erinnerte.

„Franz war immer für einen Spaß gut, er war immer gut drauf – auch nach Niederlagen. […] So offen und herzlich wie er war – und das nicht nur zu einem Pele oder einem Netzer, sondern auch zu seinen Fans – so habe ich ihn am meisten in Erinnerung“, erzählte der langjährige Nationalspieler. Beckenbauer habe sich zudem immer „Zeit genommen für seine Fans und seine Autogramme so geschrieben, dass es jeder lesen konnte“, selbst wenn der Bundeskanzler auf ihn gewartet habe.

Matthäus spricht über ersten Kontakt mit Beckenbauer

In der Talkrunde erzählte Matthäus, wie er Beckenbauer damals kennenlernte. „Wir haben nur einmal gegeneinander gespielt, aber 1984 hat es angefangen, als ich zu Bayern gekommen bin und er die Nationalmannschaft übernommen hat. Wir hatten ein ähnliches Umfeld und so schon bevor er Teamchef geworden ist, privaten Kontakt“, meinte der Weltmeister von 1990 und huldigte den „Kaiser“.

„Er war nicht nur mein Trainer und jemand, der mir das Fußballspielen beigebracht hat, sondern er war immer für mich da, auch wenn ich private Fragen hatte. Deswegen ist aus dem Trainer ein richtiger Freund geworden. Er hat mich geformt sowohl fußballerisch als auch menschlich“, sagte der 62-Jährige.

„Hat mir als Freund wehgetan“

Mit Unmut blickte Matthäus dagegen auf den WM-Skandal vor einigen Jahren zurück. Damals waren Berichte aufgetaucht, nach denen Beckenbauer mit unlauteren Mitteln die WM 2006 in Deutschland erkauft habe.

„Wenn man mitbekommen hat, was man mit ihm in den letzten Jahren so angestellt hat – auch in den Medien – und wie viele mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, das hat er vor sechs Jahren nicht verdient“, meinte der ehemalige DFB-Kapitän und ergänzte:“ Heute rudern einige zurück, aber es wäre schön gewesen, wenn sich damals jemand vor ihn gestellt hätte. Das sind Geschichten, die mir als Freund wehgetan haben, da sollen sich viele mal fragen, was falsch gelaufen ist.“

In den letzten Jahren habe Matthäus Beckenbauer noch „ein paar Mal gesehen“ und berichtete, dass es der Ikone „nicht gut gegangen“ sei, er aber „nie sein Lächeln verloren“ habe.

