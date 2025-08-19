Hattrick! Salah erneut zum Spieler der Saison gewählt

Torjäger Mohamed Salah vom englischen Fußballmeister FC Liverpool ist von der Spielergewerkschaft PFA als erster Profi zum dritten Mal zum „Player of the Year“ gewählt worden. Zuvor hatte der Ägypter die Auszeichnung 2017/18 und 2021/22 erhalten. Salah wurde bei einer Zeremonie in Manchester geehrt.

Der 33-Jährige führte die Reds in der vergangenen Saison mit 29 Treffern und 18 Vorlagen zur 20. Meisterschaft in Englands höchster Spielklasse. In den vergangenen Monaten war Salah zudem bereits von der Football Writers‘ Association und der Premier League als Spieler des Jahres ausgezeichnet worden.

Auch die Premier-League-Mannschaft des Jahres ist prominent besetzt: Neben Salah schafften es bei der PFA-Wahl seine Liverpool-Teamkollegen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister in die Auswahl.

