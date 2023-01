Hattrick und Meilenstein! Stamkos führt Tampa Bay Lightning zum Sieg

Steven Stamkos hat seine Tampa Bay Lightning am Mittwoch in der NHL mit drei Toren zu einem 5:2-Sieg bei den Vancouver Canucks geführt. Der Kapitän das Stanley-Cup-Siegers von 2020 und 2021 erreichte dabei als 47. Spieler der NHL-Geschichte die Marke von 500 Karrieretoren. Der 32-Jährige hält nun bei 502 Treffern. Für Tampa war es der fünfte Sieg in Folge.

Der Schwede Erik Karlsson war am 5:3-Erfolg der San Jose Sharks bei den Dallas Stars mit dem Siegestor und drei Assists maßgeblich beteiligt. Der 32-Jährige erreichte mit nun 62 Scorerpunkten als erst vierter Verteidiger der NHL-Geschichte zu diesem frühen Saisonzeitpunkt die 60-Punkte-Marke. Nur die Edmonton-Topstars Connor McDavid (84) und Leon Draisaitl (70) sowie Bostons David Pastrnak (63) haben in dieser Saison bisher mehr Torbeteiligungen zu Buche stehen.

San José Sharks – Dallas Stars – die Highlights im Video

Calgary Flames – Colorado Avalanche – die Highlights im Video

Ottawa Senators – Pittsburgh Penguins – die Highlights im Video

New York Islanders – Boston Bruins – die Highlights im Video

