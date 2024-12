Hauser bei Einzel in Kontiolahti Sechste

Die Tirolerin Lisa Hauser hat im ersten Biathlon-Einzelbewerb des Weltcupwinters Rang sechs erreicht.

Die Ex-Weltmeisterin verfehlte am Mittwoch in Kontiolahti im verkürzten 12,5-km-Rennen eine Scheibe. Mit der Strafminute lag sie 26,6 Sekunden hinter den Podestplätzen. Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Französin Lou Jeanmonnot. Die 26-Jährige feierte vor den Schwedinnen Ella Halvarsson (+12,3 Sek./1 Schießfehler) und Elvira Öberg (+56,4/3) ihren fünften Weltcuperfolg.

Anna Gandler kam nach drei Strafminuten nicht in die Top 30. Lea Rothschopf schoss zweimal daneben und wurde außerhalb der besten 45 drittbeste Österreicherin. Am Wochenende folgen in Finnland noch die Sprints und Massenstarts für beide Geschlechter.

(APA)

Bild: Imago