Hauser bei Radunfall auf Wiener Donauinsel verletzt

Triathletin Julia Hauser hat sich bei einem Radunfall auf der Wiener Donauinsel erhebliche Verletzungen zugezogen.

Wie der ÖTRV mitteilte, sei die Olympiateilnehmerin am Samstag während eines Trainings mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidiert. Die 31-Jährige habe nach der Erstversorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Auch zumindest eine Operation sei in den nächsten Tagen nötig, so der Verband ohne Angaben von Details der Verletzungen.

(APA) / Bild: GEPA