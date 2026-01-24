Hauser/Eder im Single-Mixed in Nove Mesto Weltcup-Siebente

Das ÖSV-Duo Lisa Hauser und Simon Eder hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im Single-Mixed-Bewerb Rang sieben belegt.

Nach zehn Nachladern betrug ihr Rückstand auf die Podestplätze etwas weniger als eine Minute. Die siegreichen Finnen Suvi Minkkinen/Tero Seppälä (8 Nachlader) lagen 1:11,4 Min. vor ihnen. Die ursprünglich auf Platz eins gelandeten Deutschen Marlene Fichtner/Leonhard Pfund wurden wegen eines Waffensicherheitsvergehens disqualifiziert.

Anschließend ging auf der letzten Station vor den Winterspielen in Italien auch noch der Olympia-Bewerb Mixed-Staffel in Szene.

