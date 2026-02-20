Hauser hofft im Massenstart auf versöhnlichen Olympia-Abschluss

Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in ihrer WM-Gold-Disziplin Massenstart die letzte Gelegenheit, ihre vierten Olympischen Spiele noch positiv abzuschließen. Der Tirolerin gelang in den drei bisherigen Einzelrennen in Antholz noch kein Top-25-Ergebnis.

Mit Anna Andexer hat sich auch noch eine zweite Österreicherin für das 12,5-km-Rennen qualifiziert. Die Olympia-Debütantin hatte im Sprint mit Rang neun überrascht und sich dadurch einen Platz im 30er-Feld gesichert.

„Das ist erst mein zweiter Massenstart, dass es mir bei Olympia so aufgeht, ist einfach mega“, sagte die 23-jährige Salzburgerin. Sie habe im Wettstreit mit allen Medaillengewinnerinnen der vergangenen zwei Wochen und der restlichen Elite aber keine großen Erwartungen, so Andexer. Sie wolle das Rennen bestmöglich genießen. „Ich freue mich einfach riesig darauf. Die Stimmung wird sicher wieder cool, meine Eltern sind zum Anfeuern da. Ich will einfach probieren, mitzuschwimmen.“

Die durch ihren Top-15-Platz im Gesamtweltcup in den Massenstart gekommene Hauser hofft auf einen versöhnlichen Abschluss des bisher verkorksten Saisonhöhepunktes. „Bis jetzt ist es nicht ganz so nach Wunsch verlaufen. Es waren zwar echt viele positive und gute Sachen dabei, aber es hat an einem Tag noch nicht alles zusammengepasst, vielleicht ist das am Samstag der Fall“, sagte die 32-jährige Tirolerin, der bisher deutlich zu viele Schießfehler unterlaufen sind.

