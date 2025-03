Hauser in Nove Mesto Elfte der Verfolgung

Biathletin Lisa Hauser hat beim Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) am Samstag in der Verfolgung Platz elf belegt. Die Tirolerin, die am Freitag im Sprint mit dem fünften Rang ihre beste Saisonleistung markiert hatte, lag auch bis zur Hälfte der über 10 km gehenden Verfolgung auf dieser Position.

Dann verzeichnete Hauser aber insgesamt drei Fehlschüsse bei den beiden Stehendschießen und erreichte schließlich 1:25,7 Minuten hinter Siegerin Julia Simon aus Frankreich das Ziel.

Eder als 24. bester Österreicher in Herren-Verfolgung

Österreichs Männer landeten außerhalb der Top 20. Simon Eder wurde mit zwei Fehlern 24., David Komatz (26.) verlor durch drei Fehlschüsse zehn Plätze.

Den Sieg holte sich der Schwede Sebastian Samuelsson, der als einziger der Top-Athleten bei vier Schießeinlagen fehlerfrei blieb. Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen übernahm als Dritter hinter dem Italiener Tommaso Giacomel die Gesamtweltcupführung – fünf Punkte vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid.

(APA)/Bild: GEPA