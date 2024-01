Hauser und Eder in Ruhpolding-Verfolgungen verbessert

Österreichs beste Biathleten haben sich am Sonntag in den Verfolgungs-Bewerben des Weltcups in Ruhpolding verbessert. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser lief von Position 28 nach dem Sprint mit nur einem Schießfehler auf Platz 17 nach vorne. Routinier Simon Eder schob sich im Männer-Rennen mit einer fehlerfreien Leistung von Rang 27 auf 21. Johannes Dale führte vor Sprintsieger Vetla Sjastad Christiansen und Weltcup-Leader Johannes Thingnes Bö einen norwegischen Dreifacherfolg an.

Bereits zum fünften Mal in dieser Saison standen drei Norweger auf dem Siegespodest. Nachdem Christiansen mit zwei Fehlern beim letzten Schießen die Tür für seine Verfolger aufgemacht hatte, sorgte Dale in einem packenden Finish auf der Schlussrunde für die Entscheidung. Der 26-Jährige holte seinen dritten Weltcupsieg, den ersten in dieser Saison. Auch der fünfmalige Olympiasieger Bö war dem Tempo seines Landsmannes nicht gewachsen. Eder fehlten 1:27,3 Minuten auf den Sieger, David Komatz belegte Rang 50.

Bei den Frauen setzte sich die Italienerin Lisa Vittozzi im Zielsprint gegen die norwegische Weltcup-Spitzenreiterin Ingrid Landmark Tandrevold durch und landete ihren fünften Weltcupsieg, den zweiten in dieser Saison nach dem Auftakt in Östersund. Hauser leistete sich nur beim letzten Stehendschießen einen Fehlschuss. Ihre Landsfrauen Tamara Steiner (0 Fehler), Anna Gandler und Dunja Zdouc (je 3) landeten auf den Plätzen 36, 39 und 52.

(APA) / Bild: GEPA