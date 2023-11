Hauser und Gandler nach Rücktrittswelle mit guten Chancen in Östersund

Angeführt von Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser und Routinier Simon Eder steigen die rot-weiß-roten Biathleten an diesem Wochenende in den Weltcup-Winter ein. In Östersund streckt sich der Saisonauftakt über neun Tage, insgesamt zehn Rennen stehen in Schweden auf dem Programm. Den Anfang machen eine Single-Mixed- sowie Mixed-Staffel am Samstag. Besonders bei den Frauen werden die Karten nach einer Rücktrittswelle zum Saisonende zumindest ein wenig neu gemischt.

Denn die norwegische Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland beendete im Frühjahr ihre Karriere nach 13 WM-Titeln genauso wie die deutsche Leistungsträgerin Denise Herrmann-Wick und die Französin Anais Chevalier-Bouchet. Am Sonntag brachte die 32-jährige Röiseland Söhnchen Tobias zur Welt und schrieb auf Instagram vom „zweifellos größten Gold“.

Hauser macht sich freilich keine großen Sorgen über fehlende Konkurrenz. „Es sind viele große Stars zurückgetreten und es werden wieder welche kommen“, sagte die 29-jährige Tirolerin, die in der Vorsaison zwei Weltcupsiege feierte und Zehnte im Gesamtweltcup wurde. „Irgendeine Französin oder Deutsche wird wieder auftauchen, die genauso tolle Erfolge feiert.“ Auch eine österreichische Teamkollegin könnte erneut in der Weltspitze anklopfen, Anna Gandler hatte beim Saisonfinale in Oslo mit einem siebenten Platz im Massenstart überzeugt und eine solide Debütsaison mit drei Top-15-Platzierungen gekrönt.

Gandler als Zukunftshoffnung

Die 22-jährige Tirolerin ist im Aufgebot von Cheftrainer Markus Fischer die große Zukunftshoffnung, auch Hauser freut sich über eine Mitstreiterin im eigenen Team. „Sie hat mir das Kartenspiel Wizard beigebracht. Es ist ganz cool, weil sie einen neuen Schwung hineinbringt“, sagte Hauser über die frühere Juniorenweltmeisterin im APA-Gespräch. Und ein großes Ziel hat Österreichs Aushängeschild schon seit Jahren im Visier. „Für mich ist noch offen, ein Stockerl mit der Frauen-Staffel zu erreichen.“

In Östersund sind neben Hauser und Gandler auch noch Anna Juppe, Tamara Steiner und Kristina Oberthaler dabei. Dunja Zdouc fehlt krankheitsbedingt. Bei den Männern gibt nach wie vor der 40-jährige Eder den Ton an, bei den Testwettkämpfen in Obertilliach gewann der Routinier den Sprint gegen die Konkurrenz aus Slowenien, der Schweiz und aus dem eigenen Team. In diesem will sich Felix Leitner im Weltcup wieder etablieren, auch David Komatz peilt nach WM-Silber in der Single-Mixed-Staffel mit Hauser wieder gute Ergebnisse an. Patrick Jakob und Magnus Oberhauser stehen in Schweden ebenfalls im ÖSV-Aufgebot.

Überflieger Bö ist wieder der Gejagte

Nicht nur die ÖSV-Männer werden sich wieder die Frage stellen, ob der norwegische Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö überhaupt zu schlagen ist. In der abgelaufenen Saison feierte der 30-Jährige insgesamt 16 Weltcupsiege bei 19 Starts. Dazu hängte er sich bei der WM in Oberhof fünfmal Gold, sowie je einmal Silber und Bronze um. Die größten Konkurrenten im Weltcup sowie bei der Weltmeisterschaft im Februar in Nove Mesto/Tschechien könnten mit Bruder Tarjei Bö und Sturla Holm Laegreid wieder aus dem eigenen Land kommen.

Genauso wie in anderen Wintersportarten wird auch im Biathlon ab sofort ein Fluorwachs-Verbot umgesetzt. Anders als bei der FIS werden von der IBU bereits vor den Rennen die Ski aller Teilnehmer mittels Infrarot-Testgerät überprüft. Finden sich Fluor-Spuren über einem festgelegten Schwellenwert, gibt es eine Rote Karte und die Ski dürfen nicht verwendet werden. Pro Saison darf jeder Athlet einmalig auf Ersatzski zurückgreifen, bei der zweiten Roten Karte erfolgt ein Startverbot. Schlägt das Testsystem nach einem Rennen an, wird der betreffende Athlet disqualifiziert.

(APA) / Bild: Imago