Die Britin Jessica Hawkins hat als erste Frau seit fast fünf Jahren Testrunden in einem Formel-1-Boliden absolviert. Die 28-Jährige fuhr vergangene Woche in einem Aston Martin 26 Runden auf dem Hungaroring, wie der englische Rennstall am Dienstag bekanntgab.

Vor Hawkins die letzte Pilotin für Testfahrten am Steuer eines F1-Wagens war die Mexikanerin Tatiana Calderon im Oktober 2018 mit einem Sauber.

(APA) / Bild: Imago