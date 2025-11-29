Heart of Midlothian: Ein Klub im Höhenflug

Die Frage nach dem schottischen Meister der vergangenen 40 Jahre war stets simpel: Entweder Celtic Glasgow oder die Rangers holten den Titel. Doch in dieser Saison mischt plötzlich ein anderes Team ganz oben mit und mittendrin steht ein Österreicher.

Die Hearts of Midlothian spielen derzeit eine herausragende Saison. Der Traditionsklub aus Edinburgh führt nach 13 Runden überraschend die Tabelle an und könnte sich erstmals seit 1960 wieder zum Meister krönen. Gleichzeitig wäre es der erste Titel seit 1985, der nicht nach Glasgow geht.

An diesem Höhenflug beteiligt ist auch der österreichische Innenverteidiger Michael Steinwender. „Wenn man ganz oben steht, will natürlich jeder den Meistertitel. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel. Was am Ende rauskommt, werden wir sehen“, sagt Steinwender zum Titelkampf.

Der 25-Jährige wechselte im Januar dieses Jahres zu den Hearts. Zuvor spielte er drei Jahre in Hartberg und wagte im Sommer 2024 den Schritt ins Ausland. Erst schloss er sich IFK Värnamo in Schweden an, ehe er im Winter weiter nach Schottland wechselte.

Neuer Investor

Eine Rolle in der positiven Entwicklung des Klubs spielt auch ein Investor, der in Europa längst bekannt ist: Tony Bloom. Mit seinen datengestützten Transferstrategien führte er Union Saint-Gilloise zum ersten Meistertitel seit über 100 Jahren, und auch Brighton entwickelte sich unter seiner Führung kontinuierlich weiter.

Blooms Ansatz wirkt simpel, ist aber hochpräzise: Mithilfe detaillierter Datenanalysen identifiziert sein Team Spieler, die laut ihren statistischen Werten viel mehr Potenzial haben, als bisher sichtbar wurde und deshalb deutlich unterbewertet sind.

Ein Paradebeispiel für diese Strategie ist Deniz Undav. 2020 kickte der heutige deutsche Nationalspieler noch beim SV Meppen in der 3. Liga, bevor Bloom ihn zu Union Saint-Gilloise holte. Dort führte Undav den Klub erst zum Aufstieg und anschließend zum Titel des Torschützenkönigs. Danach folgte der Wechsel nach Brighton und später für rund 26 Millionen Euro zum VfB Stuttgart, wo er sich zu einem der zuverlässigsten Torjäger der Bundesliga entwickelte.

Glücksgriffe und Aufbruchstimmung

Auch die Hearts verstärkten sich im Sommer gezielt. Unter anderem kam Claudio Braga vom norwegischen Zweitligisten Alesunds FK. Ein Volltreffer, denn Braga erzielte in dieser Saison bereits sechs Tore und gehört ebenfalls zu den besten Assistgebern im Team.

Steinwender merkt deutlich, wie sich der Klub seit dem Einstieg von Bloom verändert hat: „Es sind neue Spieler gekommen, die viel Qualität mitbringen. Man spürt eine echte Aufbruchsstimmung im Verein“, sagt er.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Hearts ihre erste Liganiederlage gegen Aberdeen. Davor gewann das Team neun Saisonspiele, darunter ein 3:1 gegen Celtic und ein 2:0 auswärts bei den Rangers.

Große Unterstützung

Einen wichtigen Anteil am Erfolg haben laut Steinwender auch die Fans: „Die Fans pushen uns enorm, und wir versuchen, so viel wie möglich zurückzugeben.“ Rund 18.000 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Heimspielen. „Die Fanbase ist riesig, und das macht richtig Spaß“, sagt er.

Am Samstag wartet nun die nächste Herausforderung. Das Duell mit Motherwell FC steht auf dem Programm. Bei Motherwell spielt seit diesem Sommer auch Steinwenders ehemaliger Teamkollege und Freund Lukas Fadinger. „Ich freue mich sehr auf das Spiel gegen ihm“, sagt Steinwender.

