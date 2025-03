Die Abfahrer und Abfahrerinnen müssen sich mit der Erstbefahrung der Strecke in Sun Valley/Idaho noch gedulden.

Die für Donnerstag angesetzten ersten Trainings von Männern und Frauen wurden abgesagt. Laut Weltverband FIS war nach „heftigem Schneefall“ einiges an Arbeit auf der „Challenger“ genannten Piste am Bald Mountain notwendig. Ab Samstag stehen die ersten Rennen des Weltcup-Finales am Programm.

