Heidenheim besiegt Auswärtsfluch – Regensburg springt auf Aufstiegsplatz

Mit seinem ersten Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit mehr als zwei Monaten hat sich der 1. FC Heidenheim näher an die Spitzengruppe herangekämpft. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt bei Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0). Robert Leipertz (90.+2) erlöste die Gäste mit seinem Treffer in der Nachspielzeit und schoss den FCH zum ersten Auswärtssieg seit dem 3:1 in Sandhausen am 18. September.

Heidenheim (24 Punkte) ist nun Sechster, Düsseldorf (16) muss sich weiter nach unten orientieren. Die Abstiegsplätze sind bedrohlich nah.

Jahn Regensburg ist mit dem achten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Aufstiegsplatz gesprungen. Eine Woche nach der deutlichen 1:4-Niederlage beim Hamburger SV bezwang die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic zum Auftakt des 15. Spieltags Dynamo Dresden mit 3:1 (1:0) und schob sich zumindest bis Samstag auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Während Regensburg mit 28 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz liegt, hängt Dresden nach der neunten Saisonniederlage im unteren Tabellenmittelfeld fest.

