Heidenheim verspielt Sieg in Kaiserslautern

1. FC Heidenheim hat einen ebenso unerwarteten wie spektakulären Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga kassiert.

Der FCH führte beim 1. FC Kaiserslautern 2:0, verschoss in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter – und fing sich noch zwei Gegentore zum Endstand von 2:2 (0:0). Der Vorsprung des Tabellenzweiten auf den Hamburger SV auf dem Relegationsplatz beträgt weiter einen Punkt.

In einem Kampfspiel vor 41.543 Zuschauern in Kaiserslautern sorgte wieder einmal Torjäger Tim Kleindienst für die Führung der Heidenheimer. Der Stürmer erzielte in der 53. Minute sein 20. Saisontor. Der Ex-Lauterer Florian Pick (75.) erhöhte sehenswert aus der Distanz. Kleindienst setzte dann aber den Elfmeter an den Pfosten, Nicolas de Preville verkürzte (90.+3). Quasi mit dem Abpfiff traf Philipp Hercher (90.+5) zum Ausgleich.

(SID/Red.)

Bild: Imago